House of the Dragon saison 3 : un premier trailer plein de fureur

19 Fév. 2026 • 17:46
HBO a dévoilé les premières images de la saison 3 de House of the Dragon, et le ton est sans équivoque : la guerre civile des Targaryen atteint un point de non-retour. Présentée comme l’avant-dernière salve avant la conclusion de la saison 4, cette nouvelle étape promet un basculement décisif dans la “Danse des Dragons”.

La bande-annonce met en scène Aemond Targaryen installé sur le Trône de Fer, tandis que son frère Aegon est affaibli et qu’Alicent quitte Port-Réal en secret. En parallèle, Rhaenyra semble prête à frapper un grand coup en s’appuyant sur de nouveaux dragons pour renforcer ses troupes. Une montée en puissance qui pourrait sceller le destin des Hightower.

Des batailles d’envergure et un casting renforcé

Les séquences de ce teaser/trailer dévoilent des affrontements spectaculaires, dont ce qui ressemble à la mythique bataille du Gosier. On y aperçoit le prince Jace sur son dragon, face à une flotte prête à en découdre. L’ampleur visuelle laisse présager des séquences parmi les plus ambitieuses de la série.

Côté distribution, Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint et Rhys Ifans poursuivent l’aventure. De nouveaux visages rejoignent la saga, dont James Norton, Tommy Flanagan et Dan Fogler.

Une fresque politique à son apogée

Co-créée par Ryan Condal et George R. R. Martin, la série continuera donc d’explorer les fractures d’une dynastie déchirée par l’ambition. Si la bande-annonce dit vrai, cette saison charnière pourrait bien redéfinir l’équilibre du pouvoir à Westeros et laisser derrière elle un royaume profondément meurtri.

