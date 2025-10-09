A Knight of the Seven Kingdoms : premier trailer pour le second spin-off de Game of Thrones

Les fans de l’univers de George R. R. Martin peuvent se réjouir : après l’énorme succès de House of the Dragon, HBO prépare l’arrivée d’un nouveau chapitre issu de l’univers de George R.R. Martin. Intitulée A Knight of the Seven Kingdoms, la série racontera les aventures de Dunk et Egg, deux personnages tirés des nouvelles The Hedge Knight. Le premier trailer vient d’être diffusé, et l’on reste bien dans les standards de qualité qui ont fait le succès de Game of Thrones et de House of the Dragon. L’autre bonne surprise de ce trailer, c’est la présence de séquences d’action assez spectaculaires, alors que HBO nous promettait une série plus intimiste dans son déroulement. Nous voilà pleinement rassurés : AkotSk aura tout de même son lot de grosses scènes qui tabassent.

Un retour aux origines de Westeros

Présentée en avant-première à la New York Comic Con, A Knight of the Seven Kingdoms comptera six épisodes. Sous la direction du showrunner Ira Parker, la série mettra en scène Peter Claffey dans le rôle de Ser Duncan le Grand, un ancien écuyer devenu chevalier errant, et Dexter Sol Ansell dans celui d’Egg, son jeune écuyer au passé mystérieux. L’histoire se déroule 50 ans après House of the Dragon, à une époque où les dragons ont disparu, laissant un royaume profondément marqué par leur légende.

Selon Parker, l’univers de Westeros conserve une “étrangeté subtile, imprégnée de la mémoire du feu des dragons”. Cette approche promet un récit plus intimiste et « terre-à-terre », loin à priori des intrigues politiques et de la fureur du Trône de Fer. En revenant à l’esprit d’aventure chevaleresque, HBO cherche peut-être ici à redonner une âme un peu plus humaine à son monde épique, tout en continuant à enrichir la mythologie qui déjà a conquis des millions de spectateurs. Le lancement de la série est prévu pour le 18 janvier 2026 sur HBO et HBO Max.