GoT : le spin-off A Knight of the Seven Kingdoms est reporté à 2026

Les fans de George R.R. Martin sont rompus à la patience, qu’il s’agisse d’attendre (sans fin) le prochain roman de la saga ou ou la prochaine série adaptée de l’univers de Westeros. Le spin-off d’HBO A Knight of the Seven Kingdoms, basé sur les nouvelles “Dunk et l’Œuf” de George R.R. Martin, rejoint la liste des projets repoussés. Initialement prévu pour la fin 2025, la série est désormais attendue pour le début de l’année 2026.

Malgré ce énième délai, A Knight of the Seven Kingdoms devrait tout de même arriver avant la saison 3 de House of the Dragon, dont la production a débuté en mars 2025 et qui n’a pas encore de date de sortie officielle. Pour rappel, le rôle de Duncan reviendra à Peter Claffey (Vikings : Valhalla), tandis que le jeune Dexter Sol Ansell interprètera l’Œuf.

Le synopsis officiel de A Knight of the Seven Kingdoms: « Un siècle avant les événements de Game of Thrones, deux héros inattendus parcouraient Westeros… Ser Duncan le Grand, un jeune chevalier naïf mais courageux, et son écuyer de petite taille, Egg. L’histoire se déroule à une époque où la lignée Targaryen règne encore sur le Trône de Fer, et où le souvenir du dernier dragon demeure vivace dans les mémoires. De grandes destinées, de puissants ennemis et des aventures périlleuses attendent ces amis aussi improbables qu’inséparables. »