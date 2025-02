The Last of Us : HBO mise sur 4 saisons pour sa série

La série The Last of Us, adaptation du célèbre jeu vidéo par HBO, devrait se dérouler sur quatre saisons, selon des déclarations récentes de Francesca Orsi, responsable chez HBO. Dans une interview accordée à Deadline, Francesca Orsi a indiqué que le groupe n’a pas encore de « plan complet ou définitif » concernant la durée de la série, mais elle a suggéré que « cela ressemble à quatre saisons ». Elle a précisé : « Je ne voudrais pas le confirmer, mais il semble que ce sera cette saison, puis deux autres, et ce sera terminé ».

Cette estimation rejoint les propos des showrunners Neil Druckmann et Craig Mazin, qui avaient déjà évoqué la possibilité d’une structure en plusieurs saisons. En août 2023, Craig Mazin avait confirmé que l’équipe aurait besoin de plus d’une saison pour raconter l’histoire du jeu The Last of Us Part 2. Interrogé sur le nombre de saisons envisagé, il avait déclaré : « Cela pourrait finir par être trois ou cinq. Mais quatre semble être un bon chiffre. Certaines saisons, en raison de l’histoire que nous racontons, nécessiteront moins d’épisodes, et d’autres en demanderont davantage ».

La deuxième saison, prévue pour avril, comprendra sept épisodes, dont un particulièrement long. Craig Mazin a expliqué en juin que « l’histoire que nous racontons est beaucoup plus vaste que celle de la première saison. Il y a beaucoup plus d’éléments, et c’est bien plus complexe à produire. Mais nous voulons que chaque épisode ressemble à un blockbuster ».

Bien que l’on ignore où se conclura la deuxième saison, il est confirmé que les infectés seront bien plus présents que dans la première. Les fans devront donc patienter pour découvrir comment l’équipe créative va adapter cette suite ambitieuse à l’écran.