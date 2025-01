La saison 2 de The Last of Us sortira en avril et dévoile un nouveau teaser

HBO a mis en ligne un nouveau teaser pour la saison 2 de la série The Last of Us et a partagé la date de sortie : ce sera disponible en avril 2025 sur la plateforme de streaming Max. Le jour précis n’est pas encore dévoilé.

Le nouveau teaser met un accent tout particulier sur le personnage d’Abby. C’est l’actrice Kaitlyn Dever qui interprète ce personnage important qui était présent dans le jeu The Last of Us Part II et qui fait donc ses débuts à l’écran dans la saison 2 de la série.

On la voit marcher dans l’hôpital qui a été présenté dans la saison 1 et dans le premier jeu. Nous entendons également sa voix, alors qu’elle prononce quelques mots et que d’autres séquences de la saison 2 défilent. « Peu importe que vous ayez un code comme moi », dit Abby. « Il y a juste des choses dont tout le monde est d’accord pour dire qu’elles sont… mauvaises ».

Cinq ans après les événements de la première saison, Joel et Ellie se retrouvent en conflit l’un avec l’autre, dans un monde encore plus dangereux et imprévisible que celui qu’ils ont laissé derrière eux. Cette saison doit couvrir une partie du deuxième jeu, l’histoire complète étant répartie sur deux saisons ou plus. C’est en tout cas ce qu’avait annoncé Craig Mazin, le showrunner de la série.

Rendez-vous en avril pour découvrir la saison 2 de The Last of Us sur Max. HBO pourrait publier une bande-annonce plus complète d’ici les prochaines semaines.