The Last of Us : Kaitlyn Dever sera Abby dans la saison 2

C’est désormais officiel, Kaitlyn Dever incarnera le rôle d’Abby dans la saison 2 de la série The Last of Us. Elle rejoindra ainsi Pedro Pascal (Joel) et Bella Ramsey (Ellie), ainsi que le reste du casting.

Kaitlyn Dever sera Abby

Les rumeurs concernant le rôle d’Abby dans l’adaptation du jeu vidéo ont commencé à circuler il y a quelques mois. Abby est l’un des personnages principaux de The Last of Us Part II, le jeu PlayStation dont s’inspirera la deuxième saison, et elle est la rivale de la protagoniste Ellie. Aujourd’hui, le casting est officialisé.

Craig Mazin et Neil Druckmann, les showrunners de la série, déclarent :

Notre processus de casting pour la saison 2 a été identique à celui de la saison 1 : nous recherchons des acteurs de classe mondiale qui incarnent l’âme des personnages dans le matériel source. Rien n’est plus important que le talent et nous sommes ravis qu’une artiste de renom comme Kaitlyn rejoigne Pedro, Bella et le reste de notre famille.

Kaitlyn Dever a joué dans quelques films, dont Men, Women & Children, States of Grace, Detroit et The Front Runner. Elle a également été dans plusieurs séries, dont C’est moi le chef !, Justified, Unbelievable et Dopesick.

Le tournage de la deuxième saison de The Last of Us débutera le 12 février 2024. Il faudra attendre 2025 pour la découvrir.