The Last of Us : la seconde saison est programmée pour 2025 sur Max

Les fans vont devoir prendre leur mal en patience : un teaser sur les séries et films à venir sur la plateforme Max précise que la seconde saison de la série The Last of Us est programmée pour 2025. Ce gros gap entre les deux premières saisons n’est pas vraiment une surprise sachant que le showrunner de la série Craig Mazin a confirmé il y a peu que la production de la saison 2 démarrerait le 12 février 2024, ce qui semble inconciliable avec une sortie dans l’année.

La grande grève menée par la Writers Guild of America et la SAG-AFTRA est bien sûr la principale responsable de ce décalage de plusieurs mois. La saison 2 de The Last of Us situera son action quelques années après les évènements de la saison 2, et surtout, reprendra très probablement l’arc narratif du jeu vidéo The Last of Us Part II développé par Naughty Dogs. Après l’énorme succès de la première saison, la série est devenue stratégique pour Max, ce qui pourrait être une autre raison du report en 2025 : mieux vaut en effet prendre son temps pour peaufiner une série populaire que tout « rusher » pour occuper le terrain en 2024.

Outre The Last of Us, le court teaser de Max dévoile également des images d’Euphoria, The White Lotus, et Just Like That, ainsi que de la série préquelle de It, Welcome to Derry de Stephen King. Toutes ces séries arriveront en 2025. En revanche, The Penguin, Curb Your Enthusiasm, Tokyo Vice, House of the Dragon saison 2 et Hacks seront bien diffusés l’an prochain.