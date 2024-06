The Last of Us : la saison 2 aura moins d’épisodes et la saison 3 est déjà évoquée

La saison 2 de la série The Last of Us de HBO sera plus courte que la première avec 7 épisodes au total. Il y avait eu 9 épisodes avec la première saison. Il faudra attendre la saison 3 pour avoir une histoire plus complète.

La saison 2 de The Last of Us ne couvrira pas tout le jeu

Craig Mazin et Neil Druckmann, les showrunners de la série, ont accordé une interview à Deadline pour parler de ce que réserve la série. La saison 2, qui débutera en 2025, s’attaquera au deuxième jeu, mais elle ne couvrira pas tout.

Craig Mazin déclare :

Le matériel scénaristique que nous avons obtenu dans la deuxième partie du jeu est bien plus important que le matériel scénaristique du premier jeu, donc une partie de ce que nous devions faire dès le début était de trouver comment raconter cette histoire à travers les saisons. Lorsque vous faites cela, vous cherchez des points de rupture naturels, et comme nous l’avons présenté, cette saison, le point de rupture national semblait arriver au bout de sept épisodes.

En l’état, HBO a uniquement confirmé une saison 2 pour The Last of Us. Mais les créateurs sont confiants qu’il y en aura d’autres et il est notamment précisé que la saison 3 sera plus large, ce qui suggère un nombre d’épisodes en hausse. Craig Mazin poursuit :

Nous pensons qu’il est presque certain que, tant que les gens continueront à nous regarder et que nous pourrons continuer à faire de la télévision, la saison 3 sera beaucoup plus importante. Et en effet, l’histoire pourrait nécessiter une saison 4. Une chose est sûre, je ne vois pas comment nous pourrions raconter l’histoire qui reste après la fin de la saison 2 en une seule saison supplémentaire.

Il n’y a pas encore une date exacte pour la sortie de la saison 2 de The Last of Us, si ce n’est que ce sera dans le courant de 2025. La saison 1 avait été diffusée sur Amazon Prime Video en France, mais la suivante sera à retrouver sur Max. Ce service de streaming, qui était auparavant HBO Max, débarquera le 11 juin en France.