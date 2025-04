The Last of Us : la saison 2 a connu un meilleur démarrage que la saison 1

La série The Last of Us est de retour cette semaine avec le premier épisode de la saison 2 et il se trouve que l’audience est en hausse. Selon HBO, l’épisode a rassemblé 5,3 millions de téléspectateurs aux États-Unis, toutes plateformes confondues, soit 10 % de plus que le lancement de la saison 1. Il n’y a pas d’informations pour les autres pays, dont la France où c’est diffusé sur Max.

Un succès pour la saison 2 de The Last of Us

Lors de son démarrage en 2023, la série avait déjà marqué les esprits avec 4,7 millions de spectateurs, un record pour HBO depuis House of the Dragon. Au fil des mois, la saison 1 avait finalement séduit près de 32 millions de spectateurs, devenant la meilleure audience pour une première saison originale sur HBO et Max.

L’engouement semble intact : la semaine précédant la sortie de la saison 2, les visionnages de la saison 1 ont bondi de 150 %.

Adaptée du jeu vidéo primé de Naughty Dog, The Last of Us se déroule dans un monde post-apocalyptique, 20 ans après l’effondrement de la civilisation. Joel (Pedro Pascal), un survivant endurci, doit escorter Ellie (Bella Ramsey), une adolescente de 14 ans, à travers un territoire hostile. Ce qui devait être une simple mission se transforme en un périple violent et émouvant.

Cinq ans après les événements de la saison 1, Joel et Ellie affrontent désormais de nouveaux dangers, mais aussi des tensions entre eux. Autour des deux acteurs principaux, on retrouve Gabriel Luna et Rutina Wesley, tandis que de nouvelles têtes rejoignent la distribution, dont Kaitlyn Dever, Isabela Merced et Jeffrey Wright. Catherine O’Hara fait également une apparition.

Il sera intéressant de voir si les nouveaux épisodes de la saison 2 de The Last of Us continueront à connaître un succès. C’est l’occasion de rappeler que HBO a déjà annoncé une saison 3. Le groupe a précédent suggéré qu’il y aura quatre saisons au total.