The Last of Us est officiellement renouvelée pour une saison 3

La série The Last of Us va continuer, avec HBO donnant son feu vert pour la saison 3. L’annonce intervient quelques jours à peine avant le début de la saison 2 sur la plateforme Max.

Feu vert pour la saison 3 de The Last of US

« Nous avons abordé la deuxième saison avec l’objectif de créer quelque chose dont nous pourrions être fiers », a déclaré Craig Mazin, co-créateur et showrunner de la série. « Le résultat final a dépassé nos objectifs les plus ambitieux, grâce à notre collaboration continue avec HBO et au travail impeccable de nos acteurs/actrices et de notre équipe, qui n’ont pas leur pareil. Nous sommes impatients de poursuivre l’histoire de The Last of Us avec la troisième saison », a-t-il ajouté.

Neil Druckmann, co-créateur, a déclaré : « Voir The Last of Us prendre vie de manière aussi belle et fidèle a été un moment fort de ma carrière, et je suis reconnaissant aux fans pour leur soutien enthousiaste et massif. Ce succès est dû en grande partie à mon complice Craig Mazin, à notre partenariat avec HBO et à l’équipe de PlayStation Productions. Au nom de toute l’équipe de Naughty Dog, de notre casting et de notre équipe, je vous remercie de nous avoir donné cette opportunité. Nous sommes ravis de vous faire découvrir The Last of Us ».

HBO ne partage pas la moindre information concernant la saison 3 de The Last of Us. Rien n’est dit sur la date de sortie, le nombre d’épisodes ou le reste. Mais nous savons au moins que ce sera toujours en lien avec le jeu The Last of Us Part II. En effet, la saison 2 ne couvrira pas tout le jeu, mais seulement une partie.

La saison 2 de The Last of Us sera disponible sur la plateforme de streaming Max dès le 14 avril prochain. Il y aura sept épisodes au total.