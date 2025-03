The Last of Us saison 2 : la nouvelle bande-annonce rappelle le jeu

À quelques semaines de la sortie de la saison 2 de la série The Last of Us, HBO commence à lever le voile sur certains des moments marquants qui feront partie de cette saison avec une nouvelle bande-annonce. Bien que le trailer ne révèle pas la scène importante (les joueurs savent très bien de quoi il s’agit), il suggère l’inclusion de scènes emblématiques et controversées tirées de The Last of Us Part 2, le jeu sur lequel la série se base.

Nouvelle bande-annonce pour la saison 2 de The Last of Us

Parmi les scènes présentées, on retrouve Ellie (Bella Ramsey) et Dina (Isabela Merced) dansant à Jackson, avant que les événements déclencheurs de l’intrigue ne surviennent. On aperçoit également Ellie interrogeant Nora (Tati Gabrielle) à Seattle, dans le cadre de sa quête, ainsi qu’une scène où Ellie semble découvrir la vérité sur la violente action de Joel contre les Fireflies à Salt Lake City à la fin de la saison 1. Ce dernier moment est crucial car l’étendue de la connaissance d’Ellie sur ces événements reste un mystère dans The Last of Us Part 2. Cependant, cette scène semble se dérouler à Jackson, plutôt que sur le lieu du crime, comme dans le jeu.

Bien qu’il ne soit pas encore clair si la série suivra la même structure de flashbacks que le jeu, la bande-annonce dévoile déjà beaucoup plus d’informations que le jeu lui-même avant sa sortie. Cela suggère que la série ne semble pas aussi préoccupée par le maintien du suspense que l’était le jeu à sa sortie en 2020.

La saison 2 de The Last of Us sera disponible sur la plateforme de streaming Max dès le 14 avril prochain. Il y aura sept épisodes au total. HBO et les créateurs de la série ont suggéré qu’il pourrait avoir quatre saisons au total. Mais ce point précis reste encore à confirmer. Cela signifie par conséquent que tous les éléments du deuxième jeu ne seront pas dans la deuxième saison.