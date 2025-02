The Last of Us saison 2 : la date de sortie précise est dévoilée

La saison 2 de The Last of Us, la série de HBO, a désormais une date de sortie : ce sera le 14 avril 2025 sur la plateforme de streaming Max en France. La diffusion se fera dans la nuit du 13 au 14 avril à 3 heures du matin (heure française). Il y aura un nouvel épisode chaque semaine.

Une date de sortie pour The Last of Us saison 2

HBO avait déjà annoncé une arrivée de la saison 2 de The Last of Us pour avril, sans pour autant communiquer un jour précis. C’est désormais chose faite.

Située cinq ans après les événements de la première saison, la saison 2 reprendra avec Joel (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsey) qui vivent avec Tommy (Gabriel Luna), le frère de Joel, dans leur commune du Montana. La prochaine saison adaptera le jeu The Last of Us Part 2 et les joueurs seront donc familiers avec ce qui est sur le point de se dérouler. Ce sera notamment l’occasion de découvrir le personnage d’Abby. C’est l’actrice Kaityln Dever qui campera ce rôle. Il y aura également Isabela Merced en Dina, Young Mazine en Jesse, Ariela Barer en Mel et Tati Gabrielle en Nora.

Pour célébrer l’annonce de la date de sortie, Max, le service de streaming qui diffuse la série, propose trois affiches avec Joel, Ellie et Abby, et le même slogan à chaque fois : « Chaque choix implique un sacrifice ».

Chaque choix implique un sacrifice. La série HBO Original #TheLastOfUs revient le 14 avril sur #Max. pic.twitter.com/dXMUTLeGRF — Max France (@StreamMaxFrance) February 19, 2025

Il faut s’attendre à avoir quatre saisons pour la série The Last of Us, comme l’a récemment annoncé une responsable de HBO. Il faut donc comprendre que tous les évènements du deuxième jeu ne seront pas regroupés dans la saison 2 qui débutera le 14 avril.