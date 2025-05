Squid Game : un trailer pour la troisième et ultime saison

Après un court teaser-trailer, Netflix vient de lâcher le premier véritable trailer de la troisième et ultime saison de Squid Game, sa série dystopique ultra populaire. On y apprend donc sans surprise que la compétition mortelle reprendra de plus belle après une rébellion avortée menée par Seong Gi-hun, également connu sous le nom de Joueur 456. La fin de la saison 2 laissait entendre que la tentative de Gi-hun n’allait pas mettre un terme immédiat aux jeux (et à la série du même coup). Toujours dans le trailer, on voit Gi-hun se réveiller dans une salle remplie de cercueils alors que les jeux reprennent. Les participants sont répartis en groupes, une mère est séparée de son fils, et les pleurs d’un bébé à la fin de la vidéo ajoutent à la tension générale. On aperçoit également Jun-ho, en quête de l’île où se déroulent les jeux, tandis que son frère In-ho reprend son rôle de Leader après s’être auparavant fait passer pour un joueur.



Pour rappel, Squid Game est un thriller sud-coréen qui au travers de lore dystopique aborde les inégalités sociales et la détresse économique. Les participants, souvent criblés de dettes, sont enfermés dans un complexe où ils doivent jouer à des jeux violents, sachant qu’un seul d’entre eux pourra survivre et remporter la cagnotte. Seong Gi-hun, vainqueur de la première saison, revient donc dans la saison 3 avec pour objectif de faire tomber l’organisation derrière les jeux. La saison 3 de Squid Game sera diffusée sur Netflix à partir du 27 juin.