Squid Game : un second trailer pour la saison 2

Après un premier teaser d’à peine une minute, Netflix continue de faire monter la pression autour de la saison 2 de Squid Game avec un trailer… d’une minute et cinquante secondes. Ce trailer-teaser révèle plusieurs éléments particulièrement intriguants : Seong Gi-hun, interprété par Lee Jung-jae, revient sur l’île, apparemment pour faire tomber de l’intérieur les riches organisateurs et le Front Man. Une fois de plus désigné comme le joueur 456, Seong fait son retour dans la partie, et l’on retrouve bien sûr quelques défis familiers comme le « Green Light », le cookie-cutter dalgona ou le pont-mirroir. Évidemment, de nouvelles épreuves meurtrières font aussi leur apparition.



Le teaser-trailer montre Seong essayant d’aider et de sauver les nouveaux arrivants qui ne sont pas encore conscients des enjeux mortels entourant les différentes épreuves. La mine sombre (forcément), Seong Gi-hun exhorte les autres candidats à voter pour quitter l’île en vie, un appel à la fuite qui ne semble pas vraiment porter ses fruits. Pour rappel, la deuxième saison de Squid Game sera diffusée en avant-première sur Netflix le lendemain de Noël.