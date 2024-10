David Fincher (Seven) réaliserait un métrage dans l’univers de la série Squid Game

C’est une bombe : Netflix développerait une nouvelle série dans l’univers de Squid Game, avec comme réalisateur en charge du projet l’acclamé David Fincher (Seven, Zodiac, Fight Club, The Game). Bien que Netflix n’ait encore rien confirmé, le site Deadline (généralement bien renseigné) affirme que cette nouvelle production, qui devrait démarrer en 2025, sera bel et bien le prochain projet de Fincher. Le style du réalisateur serait bien adapté à la franchise, notamment quand on songe à l’excellent thriller The Game (1997), un film dans lequel Michael Douglas joue le rôle du participant à une expérience extrêmement manipulatrice. Une réalisation de Fincher élargirait encore la franchise, et lui ferait probablement passer un cap en terme de mise en scène (le point fort de Fincher).

Les rumeurs suggèrent en outre que la nouvelle série serait provisoirement baptisée Squid Game : America et pourrait faire intervenir des personnages de la série originale pour des apparitions croisées. Autre information, Dennis Kelly (Utopia) aurait été choisi pour écrire le scénario de cet opus. A noter cependant que Production List mentionne également un projet à venir de Fincher intitulé Bitterroot, un film « néo-western » qui doit être tourné en janvier et dont le sujet porte sur les loteries des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Certains émettent l’hypothèse que Bitterroot pourrait être un titre de travail pour ce nouveau film/série Squid étant donné les similitudes thématiques autour des « jeux », mais rien n’est moins sûr à vrai dire… Pour rappel, la deuxième saison de Squid Game avec en vedette Lee Jung-jae est toujours prévue sur Netflix pour le 26 novembre.