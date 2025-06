Les robots Neo gagnent du QI grâce à l’IA de Redwood AI

La startup norvégienne 1X Technology a mis au point une IA destinée à rendre les robots plus autonomes et « intelligents », et plus particulièrement le prototype de robot humanoïde NEO Gamma : « Voici donc Redwood — le modèle d’IA révolutionnaire de 1X, capable d’effectuer des tâches ménagères. Pour la première fois, NEO Gamma se déplace, comprend et interagit de manière autonome dans des environnements humains complexes. Conçu pour apprendre à partir d’expériences réelles, Redwood permet à NEO d’exécuter des tâches complètes de manipulation mobile, comme récupérer des objets pour les utilisateurs, ouvrir des portes ou se déplacer avec aisance dans la maison, le tout sur un matériel pensé pour la conformité, la sécurité et la robustesse. »

Les deux vidéos diffusées sont à la fois impressionnantes… et un poil inquiétantes tant les scènes rappellent immanquablement les scènes de certains films de S.F comme Ex Machina. Nul doute que le Neo Gamma pourra un jour rendre de réels services dans les tâches quotidiennes, mais en l’état, son visage sans expression couplé à ce corps sans métal apparent laisse entrevoir la possibilité, sans doute fantasmatique, qu’il puisse un jour vouloir se rebeller contre son statut d’esclave de maison.