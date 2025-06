Amazon va tester des robots de livraison alimentés par l’IA

Amazon développerait actuellement des robots humanoïdes alimentés par l’IA pour livrer des colis directement aux domiciles des clients. Si l’on en croit le site The Information, le géant de l’e-commerce construit un site de test à San Francisco, décrit en interne comme un « parc humanoïde », un site qui disposerait d’une camionnette électrique Rivian destinée aux entrainements des robots. L’objectif est que ces robots embarquent à bord des véhicules, en descendent à l’arrivée, puis livrent les colis. Ce projet s’inscrit dans la stratégie globale d’automatisation d’Amazon et coïncide avec le lancement d’une nouvelle équipe dédiée à l’IA agentique et chargée de développer des systèmes robotiques capables de comprendre et d’exécuter des commandes en langage naturel.

Amazon utilise déjà des robots autonomes dans ses entrepôts et a récemment testé des robots humanoïdes comme le « Digit » d’Agility Robotics, ces derniers étant déjà conçus pour effectuer des livraisons. L’entreprise prévoit désormais d’élargir les tests en conditions réelles avec différents modèles humanoïdes, dont un robot à 16 000 dollars de la société chinoise Unitree. Alors que des centaines de milliers de personnes participent quotidiennement dans le monde aux opérations de livraison d’Amazon, ces tests en préparation ainsi que l’acquisition en 2020 de la société de robotaxis Zoox montrent clairement que la firme américaine comptera moins à l’avenir sur ses ressources humaines.