Les robots humanoïdes d’Unitree font leur footing, et c’est impressionnant

Les robots humanoïdes G1 d’Unitree font leur footing dans la dernière vidéo publiée par la firme chinoise, et c’est vraiment impressionnant, au point que l’on puisse croire un instant qu’il s’agit d’un montage en CGI. La dernière mise à jour « Agile » des robots humanoïdes d’Unitree donne des résultats spectaculaires : les robots sont désormais capables de marcher et de courir avec une rapidité et une fluidité qui se rapproche de l’être humain. Plus incroyable encore est la capacité de ces robots à tenir la cadence sur des surfaces inégales ou en pente. Bien sûr, on se doute que tout n’a pas été tourné en une seule prise et sans chutes ici ou là, mais il n’empêche qu’Unitree a réellement franchi un cap.



Le G1 est non seulement le robot humanoïde actuellement le plus à l’aise au niveau de marche et de la course (la concurrence est loin derrière hormis Boston Dynamics), mais ce dernier est aussi disponible à la vente au prix de 24 224 euros ! Histoire d’être un peu moqueur (à peine), on fera remarquer que le chinois Unitree a réussi à tenir la promesse d’Elon Musk concernant le robot Optimus de Tesla. L’entrepreneur controversé avait promis que l’Optimus serait disponible à la vente en 2025 aux alentours des 20 000 dollars, un objectif réalisé par Unitree dès la fin de l’année 2024.