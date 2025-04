Pour la première fois, des robots humanoïdes ont participé au semi-marathon de Pékin

Le semi-marathon de Pékin a eu droit aux honneurs de nombreux médias ce week-end, et ce pour une raison très « technologique » : en marge de la compétition humaine, plusieurs robots conçus et fabriqués par des laboratoires chinois ont eux aussi parcouru la distance nécessaire (soit 21,1 kilomètres). 21 robots s’étaient ainsi massés sur la ligne de départ, et malgré les abandons, les chutes (parfois comiques) et les pannes, le robot Tiangong Ultra du Beijing Humanoid Robot Innovation Centre est parvenu à terminer le parcours en un peu plus de 2 heures et 40 minutes… soit tout de même plus de deux fois le temps moyen nécessaire à un être humain pour boucler la même distance ! A noter que Tiangong Ultra a écopé d’une pénalité de 10 minutes… pour un changement de batterie !

Les robots participants étaient tous suivis de près par un ou deux individus qui contrôlaient la direction du robot à l’aide d’une appareil à radioguidage ; autrement dit, il ne s’agissait pas réellement du semi-marathon de véritables robots dans cette configuration particulière, si l’on accepte bien sûr de considérer qu’un robot est avant tout un appareil capable de s’adapter à une situation particulière de façon autonome (ce qui n’était donc pas le cas ici). Hormis cette précision nécessaire, et au vu de la couverture médiatique ce cet évènement, on peut gager que cette course un peu particulière sera probablement reconduite l’an prochain.