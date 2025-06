Microsoft signe un accord avec un syndicat américain de jeu vidéo, et c’est une première

C’est une grande première, d’autant plus sur le territoire américain où les syndicats ont toujours suscité une énorme défiance de la part des géants de l’industrie de la tech : un syndicat de jeu vidéo comprenant des testeurs d’assurance qualité de ZeniMax (un éditeur racheté en 2021 par Microsoft), ont annoncé vendredi 30 mai la signature d’un accord (encore provisoire) avec Microsoft.

Aussi incroyable que cela puisse paraitre, il s’agit du premier accord de ce type pour Microsoft sur le sol américain. La pression était forte puisque pas moins de 300 testeurs QA se sont syndiqués via les Communications Workers of America, un volume suffisant pour obliger les cadres de Microsoft à écouter leurs revendications, soit une augmentation de salaire de 13,5 % à compter du 1er juillet ou bien encore un cadre contraignant concernant l’usage de l’IA.

L’accord est en fait tellement historique que Page Branson, testeur QA et membre du comité de négociation syndicale, n’a pas hésité à le qualifier de « « victoire monumentale pour tous les travailleurs actuels du jeu vidéo et pour ceux à venir ». a noter que Microsoft compte désormais 2000 employés syndiqués, ce qui est certes un faible pourcentage reporté au nombre total d’employés, mais reste suffisant pour constitue une force de frappe et de négociations.