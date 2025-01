Microsoft se séparerait de moins d’1% de ses effectifs mondiaux

Le mois de janvier 2025 ne sera pas très différent du mois de janvier 2024 pour Microsoft. Si l’on en croit Business Insider et CNBC, la firme de Redmond s’apprête en effet à mettre à la porte un peu moins de 1% de ses effectifs mondiaux, soit près de 2000 employés, un chiffre très proche des 1900 employés qui avaient été remerciés au mois de janvier 2024. La grande purge des masses salariales se poursuit donc de plus belles dans les grandes entreprises de la tech américaine, après une année 2024 déjà particulièrement dure en terme de « plans sociaux » massifs. Au total, on parle désormais de dizaines de milliers d’emplois supprimés aux États-Unis dans le seul secteur technologique, et ce depuis la fin de la pandémie de Covid-19.

En toute logique, la division Xbox – en perte de vitesse suite à l’écroulement des ventes de consoles Xbox Series – serait particulièrement touchée par ces licenciements. A noter que Microsoft a déjà réagi à cette « fuite », avec un discours nettement moins policé qu’à l’habitude : » Nous travaillons toujours à permettre aux gens d’apprendre et de grandir dans notre entreprise. Mais quand les employés ne performent pas, nous devons prendre les décisions appropriées ». Ou comment faire porter le chapeau aux salariés que l’on va remercier (double peine en somme) alors que ces licenciements sont généralement programmés pour des raisons structurelles de coûts et n’ont rien à voir avec les performances individuelles… Du pur Zuckerberg dans le texte…