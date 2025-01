Meta : Zuckerberg annonce de nouveaux licenciements

Le mémo interne commence comme un simple rappel des objectifs de Meta, et dévie rapidement sur un autre sujet : « Meta travaille à la création de certaines des technologies les plus importantes au monde : l’intelligence artificielle, les lunettes comme prochaine plateforme informatique et l’avenir des réseaux sociaux. Cette année s’annonce intense, et je veux m’assurer que nous avons les meilleures personnes dans nos équipes. » En quelques lignes, Mark Zuckerberg annonce le licenciement prochain de 5 % du personnel de Meta, soit les employés les « moins performants ». Finis donc les remerciements « pour tout le travail accompli » et place aux méthodes de management virilistes et brutales : les salariés sont non seulement virés mais aussi traités d’incapables dans la foulée.

Quelques jours après que Meta ait annoncé la fin de la modération sur ses plateformes et l’arrêt du programme DEI, Zuckerbeg semble donc poursuivre la transition de Meta vers un modèle d’entreprise nettement plus proche dans ses fondements de celui d’un X ou de tout autre société dirigée par Elon Musk. Zuckerberg précise en outre que les employés seront informés de leur licenciement le 10 février prochain. Une seconde note interne cette fois rédigée par Hillary Champion, la directrice des programmes de développement des talents chez Meta, informe que les employés licenciés pour des raisons de performance « recevront des indemnités de départ généreuses, conformément aux réductions (d’effectifs) précédentes ».