Steam sur Xbox ? Microsoft vend (presque) la mèche

Véritable boulette ou teasing savamment entretenu ? En tout cas, le dernier long communiqué de Leo Olebe, VP des partenariats mondiaux de Xbox, aura fait couler beaucoup d’encre. Histoire d’illustrer un communiqué assez convenu sur l’accessibilité accrue aux jeux Xbox, Microsoft n’a rien trouver de mieux que de placer le screenshot d’une nouvelle interface dans laquelle on distingue aisément un onglet… Steam ! L’image a été rapidement retirée de la page de blog, mais comme tout le monde devrait le savoir, « tout ce qui s’affiche sur Internet reste à jamais sur internet ».

Un petit zoom sur l’image…

Et l’onglet Steam est parfaitement visible

Les fuites concernant une nouvelle plateforme capable de faire tourner aussi bien les jeux Xbox que les jeux PC ne datent pas d’aujourd’hui. Qu’il s’agisse de la prochaine console portable Xbox ou de la console de salon Xbox prévue pour fin 2026 ou 2027, les insiders les plus fiables alertent sur une plateforme fusionnant les atouts du PC (compatibilité avec la plateforme Steam, et donc avec les jeux PlayStation portés sur Steam), le Game Pass et bien sûr les jeux Xbox achetés sur le Microsoft Store.

Au vu de l’interface dévoilée par Microsoft, il suffirait donc d’aller sur un onglet pour retrouver sa bibliothèque de jeux Steam, ce qui ne devrait pas trop gêner les joueurs habitués à la facilité d’utilisation des consoles (à moins de vraiment vouloir trouver quelque chose à redire). Les jeux Xbox de cette prochaine plateforme seraient ainsi développés sous un framework Win32, la compatibilité avec les anciens jeux Xbox étant assurés via un émulateur interne. Evidemment, la possibilité de lire les jeux PlayStation déjà portés sur PC atténuerait le fait que Microsoft se soit décidé de porter ses jeux first party sur le maximum de supports possibles, y compris la PlayStation. Même si l’importance accordée aux exclusivités tient plus d’une logique infantile de guerre des consoles – les ventes de jeux Sony first party se sont écroulées sur la génération PS5, ce qui n’empêche pas la console de très bien se vendre -, Microsoft se donnerait ainsi les moyens d’éviter un bad buzz supplémentaire (et bien souvent artificiellement monté en épingle par certains médias).