Sony parle de la PlayStation 6, tout en évoquant le cloud gaming

À l’approche des cinq ans de la PS5, les dirigeants de Sony commencent à parler de la prochaine génération de consoles, confirmant de manière implicite le développement d’une PlayStation 6. Dans une interview axée sur les investisseurs, le PDG de Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, a répondu aux questions sur l’avenir des consoles face à la montée du cloud gaming.

Pourquoi Sony mise encore sur les consoles

Interrogé sur la nécessité d’une console next-gen alors que le cloud gaming gagne en popularité, Hideaki Nishino a défendu l’importance du matériel physique. « Nous sommes dans le cloud gaming depuis 11 ans, avec des services pour les PS3, PS4 et PS5, et nous sommes fiers de la qualité offerte », a-t-il expliqué. Sony propose le streaming via son offre PlayStation Plus Premium et teste une bêta sur la PlayStation Portal.

Cependant, le dirigeant souligne les limites du cloud gaming : « Le modèle économique doit être viable à long terme et la stabilité du réseau n’est pas sous notre contrôle ». Selon lui, la majorité des joueurs privilégient une expérience locale, sans dépendance au réseau, une tendance confirmée par le succès de la PS5 et de la PS5 Pro. Ainsi, Sony reste engagé dans les consoles traditionnelles, du moins pour le moment.

Une PS6 en développement, mais sans détails

À la question directe de savoir si Sony développe une nouvelle console, Hideaki Nishino reste évasif mais confirme implicitement un projet : « Notre activité de consoles est devenue une plateforme multifacette, avec un écosystème de joueurs très engagés sur les PS5 et PS4. Naturellement, il y a un grand intérêt pour notre stratégie next-gen. Bien que nous ne puissions partager plus de détails, l’avenir de la plateforme est une priorité. Nous explorons des moyens nouveaux et améliorés pour les joueurs d’interagir avec nos contenus et services ».

Cette réponse suggère que la PlayStation 6 est en cours de développement, ce qui n’est pas surprenant. Les fabricants de consoles commencent souvent à travailler sur la génération suivante peu après la sortie de la précédente. Par exemple, le développement de la PS5 a débuté juste après la sortie de la PS4 en novembre 2013. Si cette tendance se répète, la PS6 pourrait être en gestation depuis près de cinq ans.

Perspectives et spéculations

Hideaki Nishino n’a pas révélé de détails sur la PS6, mais des indices émergent d’autres sources. Des documents issus de l’affaire judiciaire sur l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft ont indiqué que Sony ne prévoit pas de lancer la PlayStation 6 avant 2028. Sony a une nouvelle fois choisi AMD pour concevoir et fabriquer la puce de la PS6, en mettant l’accent sur la compatibilité, une priorité pour conserver son écosystème de joueurs.

Les joueurs peuvent évidemment s’attendre à une console plus puissante que la PS5, mais les évolutions du marché pourraient influencer la stratégie de Sony. Avec la montée du cloud gaming et des services d’abonnement comme le PlayStation Plus, la PS6 pourrait intégrer des fonctionnalités hybrides, combinant puissance locale et accès au streaming.