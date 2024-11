Le PlayStation Portal ajoute le cloud gaming de jeux PS5

Le PlayStation Portal corrige l’un de ses principaux problèmes en supportant désormais le cloud gaming pour les jeux PS5. Jusqu’à présent, il fallait être sur le même réseau que sa PlayStation 5 pour pouvoir jouer.

Le cloud gaming débarque sur le PlayStation Portal

Sony explique que plus de 120 jeux PS5 disponibles avec l’abonnement PlayStation Plus Premium peuvent être streamés sur le PlayStation Portal avec la mise à jour disponible aujourd’hui. On retrouve notamment Dave the Diver, Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Monster Hunter Rise et Ratchet & Clank: Rift Apart.

Le cloud gaming sur le PlayStation Portable se fait en 1080p à 60 FPS dans le meilleur des cas. Il faut une connexion Internet avec un débit d’au moins 13 Mb/s. Pour jouer en 720p, il faut au moins 7 Mb/s. Vous sélectionnez un jeu disponible dans le catalogue et la partie va se lancer après quelques secondes de chargement. Sony ajoute que les fonctions de la manette DualSense, dont les retours haptiques, les gâchettes adaptatives, les haut-parleurs, le touchpad ou encore le capteur de mouvement, sont bel et bien disponibles pour ceux qui streament leurs jeux.

Pour ce qui est du stockage dans le cloud, les données de sauvegarde et la progression du jeu peuvent être stockées jusqu’à 100 Go et seront automatiquement synchronisées avec la PS5, ce qui permet de passer facilement d’un jeu en local à un jeu en streaming, et entre plusieurs appareils.

Plusieurs fonctions sont absentes

Sony fait savoir que le streaming de jeux est d’abord disponible en bêta. C’est disponible dans plusieurs pays, dont en France, en Belgique, en Suisse, aux États-Unis et au Canada. Une fois votre PlayStation Portal mis à jour, rendez-vous dans les paramètres et activez le cloud gaming. Revenez ensuite l’écran d’accueil et une nouvelle option apparaître pour streamer les jeux.

D’autre part, Sony indique que certaines fonctionnalités ne sont pas encore disponibles. Cela inclut notamment les versions d’essai des jeux, la possibilité de streamer les jeux achetés sur le PlayStation Store, le mode Party pour le chat vocal, les invitations de parties, le bouton de création, l’audio 3D et les transactions dans les jeux. Enfin, streamer les jeux PS3 et PS4 n’est pas possible, ça se limite aux titres PS5.