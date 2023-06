La PlayStation 6 et la nouvelle Xbox sortiront en 2028, selon Microsoft

La prochaine génération de consoles fait déjà parler d’elle, avec la sortie de la PlayStation 6 et de la nouvelle Xbox en 2028. C’est en tout cas le créneau de sortie évoqué par Microsoft dans des documents judiciaires consultés par IGN pour l’affaire l’opposant à la FTC au sujet du rachat d’Activision Blizzard.

Microsoft a évoqué la durée de 10 ans de l’engagement qu’il a pris envers Sony de proposer les jeux Call of Duty (qui appartiennent à Activision) surPlayStation, si le rachat se concrétise. « Cette durée irait de toute façon au-delà de la période prévue pour le lancement de la prochaine génération de consoles (en 2028) », a déclaré Microsoft. « Ainsi, Call of Duty sera disponible sur les consoles PlayStation suivantes si l’une d’entre elles sort pendant la durée de l’accord. L’accord garantira également que les jeux Call of Duty sur consoles seront proposés sur PlayStation à parité avec la Xbox ».

La prévision de Microsoft est assez raccord avec celle de Sony. Le groupe avait révélé dans un document de novembre 2022 que la PlayStation 6 ne verrait pas le jour avant au moins 2027.

Pour rappel, la PlayStation 5 et les Xbox Series X/S ont vu le jour en novembre 2020. Une sortie de la PlayStation 6 et de la nouvelle Xbox en 2028 signifierait donc que la génération actuelle tiendra huit ans. En comparaison, ce fut sept ans pour les PlayStation 4 et Xbox One.