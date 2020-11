Nous sommes le 19 novembre : La PlayStation 5 et la PlayStation 5 Digitale Edition sont « disponibles » à l’achat dès aujourd’hui en France, une semaine donc après le lancement de la console au Japon et aux Etats-Unis. Disponible est un bien grand mot cependant puisqu’à l’heure d’écrire ces lignes, plus AUCUNE PS5 n’est disponible nulle part sur les sites marchands (y compris donc le modèle Digital). Aucun stock n’est disponible dans les boutiques physiques (fermées pour cause de confinement de toute façon). Rappelons que la PS5 est bâtie sur une architecture RDNA2 (AMD) garantissant un cap de 10,2 tflops (variable à la baisse en fonction du dégagement thermique).

La console dispose d’environ 660 Go de stockage exploitable, et est livrée avec une manette à retour haptique ainsi que le jeu Astro Playroom préinstallé. Plusieurs titres first party sont déjà disponibles, soit Spider-Man Morales, le remaster de Demon’s Souls ou bien encore Sackboy a Big Adventure. Les jeux des éditeurs tiers sont aussi bien présents au lancement, à l’instar Assassin’s Creed Valhalla, DiRT 5, Godfall ou The Pathless.

Des soucis de disponibilité pour la PS5

Bloomberg assure que Sony est confronté à de gros soucis de disponibilité de composants. Seulement 11 millions de PS5 pourront être produites d’ici le mois de mars 2021. Ce chiffre est identique à celui de la PS4 au lancement, alors que la demande globale est bien plus importante à cause du confinement (c’est aussi valable pour la Xbox Series X).

La PlayStation 5 avec son lecteur Blu-ray est disponible à 499 euros.

La PlayStation 5 Digital Edition, la version sans lecteur Blu-ray donc, est quant à elle disponible à 399 euros.

A noter que la PS5 intègre gratuitement le jeu Astro’s Playroom.