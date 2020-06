Mascotte : Astro’s Playroom sera livré avec chaque PS5

C’est donc quasiment officiel : Astro le petit robot, héros du fantastique Astrobot sur PSVR, sera bel ét bien la nouvelle mascotte de la PS5 ! Le jeu Astro’s Playroom sera ainsi livré avec chaque PS5 vendue, à l’instar de The Playroom sur PS4 (toujours du même Japan Studio). Cette confirmation est aussi une forme de consécration pour Nicolas Doucet, le créateur d’Astrobot et désormais patron de Japan studio. Les activités et petits jeux proposés dans Astro’s Playroom seront surtout le prétexte pour mettre en avant les nouvelles fonctions haptiques des manettes de la PS5 (et peut-être aussi les innovations concernant le son 3D). A priori, tout ceci se destine avant tout aux plus jeunes, mais votre serviteur n’est pas vraiment sûr de pouvoir résister à la tentation… du petit robot mignon. Astro’s Playroom sera jouable sur PS5 dès la fin de l’année.