PlayStation 6 (PS6) : toujours AMD en partenaire technique et la rétrocompatibilité

Sony vient à peine d’officialiser la PS5 Pro que la PlayStation 6 fait déjà parler d’elle et tout particulièrement la partie processeur. Selon Reuters, Sony a renouvelé son accord avec AMD pour s’occuper des puces. Intel voulait obtenir ce contrat qui devrait générer 30 milliards de dollars en chiffre d’affaires, mais a échoué.

AMD reste pour la PlayStation 6

Les PS4 et PS5 (et leurs variantes Slim/Pro) ont toutes des puces AMD et cela devrait donc continuer avec la PlayStation 6. Un élément qui a poussé Sony à ne pas choisir Intel a été la rétrocompatibilité. Le groupe veut que la PS6 soit compatible avec les jeux PS5 et PS4. La PS5 est déjà compatible avec les jeux PS4.

Passer d’AMD à Intel pour la puce PS6 aurait mis en péril la rétrocompatibilité, ce qui a été un sujet de discussion entre les ingénieurs et les cadres d’Intel et de Sony lors des négociations contractuelles. Le maintien de la rétrocompatibilité lors du passage à Intel aurait été coûteux et aurait mobilisé des ressources d’ingénierie. Tout est lié à l’infrastructure.

Une autre raison qui a poussé Sony à se tourner vers AMD concerne les profits. Intel demandait un pourcentage plus important pour chaque PlayStation 6 vendue. Cela n’a pas vraiment plu à Sony, en plus de l’histoire de la rétrocompatibilité potentiellement compliquée.

L’information du nouvel accord est dévoilée aujourd’hui, mais elle remonte à 2022. Sony et AMD n’ont pas fait de commentaire. Mais Intel a accepté de partager un court communiqué :

Nous ne sommes pas du tout d’accord avec cette qualification, mais nous n’allons pas commenter les conversations actuelles ou potentielles avec les clients. Nous avons plusieurs projets très sains prévus pour nos clients, tant pour nos produits que pour nos activités de fonderie, et nous sommes résolument tournés vers l’innovation pour répondre à leurs besoins.

La PlayStation 6 ne devrait pas arriver avant 2028.