La PS5 Pro est officialisée : 800€, meilleure qualité visuelle et de l’IA

Sony vient d’annoncer la PS5 Pro, sa nouvelle console qui fait suite à la PlayStation 5 sortie en 2020 et à la PlayStation 5 Slim arrivée l’année dernière. Elle sera disponible le 7 novembre au prix de 799,99 euros. En comparaison, le modèle d’origine coûtait 499 euros au lancement. La PS5 Slim, elle, coûte 549,99€.

Présentation de la PS5 Pro

Mark Cerny, l’architecte principal des PlayStation, a annoncé que la PS5 Pro se focalise essentiellement sur trois points :

Puce graphique (GPU) améliorée : avec la PS5 Pro, Sony passe à un GPU doté de 67% d’unités de calcul supplémentaires par rapport à la console actuelle et d’une mémoire 28% plus rapide. Cela permet d’accélérer de 45% le rendu des jeux, ce qui rend l’expérience beaucoup plus fluide.

: avec la PS5 Pro, Sony passe à un GPU doté de 67% d’unités de calcul supplémentaires par rapport à la console actuelle et d’une mémoire 28% plus rapide. Cela permet d’accélérer de 45% le rendu des jeux, ce qui rend l’expérience beaucoup plus fluide. Ray Tracing avancé : il y a un ray tracing encore plus performant qui permet une réflexion et une réfraction plus dynamiques de la lumière. Cela permet aux rayons d’être projetés à des vitesses deux fois, voire trois fois, supérieures à celles de la PS5 actuelle.

: il y a un ray tracing encore plus performant qui permet une réflexion et une réfraction plus dynamiques de la lumière. Cela permet aux rayons d’être projetés à des vitesses deux fois, voire trois fois, supérieures à celles de la PS5 actuelle. Mise à l’échelle pilotée par l’intelligence artificielle : Sony met en place la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), un upscaling piloté par l’IA qui utilise une technologie basée sur l’apprentissage automatique pour fournir une clarté d’image super nette en ajoutant une quantité de détails.

D’autres améliorations incluent le PS5 Pro Game Boost, qui peut s’appliquer à plus de 8 500 jeux PS4 rétrocompatibles jouables sur la PS5 Pro. Cette fonction peut stabiliser ou améliorer les performances des jeux PS4 et PS5 pris en charge. La qualité d’image améliorée est également disponible pour améliorer la résolution de certains jeux PS4.

D’autre part, la PS5 Pro inclut le jeu Astro’s Playroom et supporte le Wi-Fi 7. Sony assure aussi que le fait de jouer avec le VRR et en 8K est possible.

Autre élément, la console propose un SSD de 2 To et sera disponible par défaut avec la version sans lecteur de disque. Ceux qui veulent le lecteur de disque devront l’acheter séparément. C’est disponible dès maintenant au prix de 119,99€. En effet, c’est le même lecteur que celui pour la PS5 Slim.