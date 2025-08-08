TENDANCES
Le directeur juridique de xAI quitte son poste (et on n'est pas étonné)

8 Août. 2025
On n’a pas de peine à imaginer que le poste a été éreintant : Robert Keele a annoncé cette semaine qu’il quittait son poste de directeur juridique de xAI, un peu plus d’un an après son arrivée, invoquant le souhait de passer davantage de temps avec ses enfants : « J’aime mes deux tout-petits et je ne les vois pas assez », a écrit l’intéressé sur X et LinkedIn. Saluant une expérience « incroyable » et qualifiant sa collaboration avec Elon Musk « d’aventure d’une vie », Keele a reconnu certaines différences d’opinion avec son désormais ex-patron, tout en admettant qu’il ne pouvait plus « chevaucher deux chevaux à la fois — la famille et le travail ». Elon Musk n’a pas commenté ce départ, qui intervient dans un contexte de forte rotation des cadres dans ses entreprises.

xAI

Keele avait rejoint xAI en mai 2024, juste avant une levée de fonds record de 6 milliards dollars ayant valorisé la start-up à 24 milliards de dollars, et peu avant l’acquisition de X par xAI, le deal valorisant la société à 80 milliards dollars. Son poste sera repris par Lily Lim, ex-spécialiste en navigation spatiale à la NASA devenue juriste experte en protection des données et propriété intellectuelle. Ce départ s’ajoute à ceux de l’ex CEO Linda Yaccarino chez X et de plusieurs hauts dirigeants chez Tesla, reflet d’une culture managériale hyper exigeante et contraignante, Musk attendant parfois de ses équipes qu’elles travaillent de longues heures sans pause, quitte à dormir sur place.

SOURCETechcrunch

