Internet

ChatGPT ajoute la possibilité d’épingler vos conversations avec l’IA

19 Déc. 2025 • 20:16
0

OpenAI multiplie les annonces autour de ChatGPT en cette fin d’année, enchaînant les mises à jour comme ChatGPT-5.2 ou le support d’applications. Une autre nouveauté disponible aujourd’hui est plus modeste mais attendue : la possibilité d’épingler des conversations. Disponible pour tous les utilisateurs, elle promet de mettre fin au chaos de l’historique de navigation.

ChatGPT Epingler Conversation

Comment épingler vos conversations sur ChatGPT

Le principe est simple : garder vos échanges les plus importants figés en haut de la barre latérale gauche, évitant ainsi qu’ils ne soient noyés dans le flux continu de nouvelles requêtes. L’activation de cette option varie légèrement selon la plateforme :

  • Sur le Web : il suffit de survoler le nom d’une discussion dans la barre latérale à gauche, de cliquer sur les trois points qui s’affichent et de sélectionner « Épingler le chat ».
  • Sur l’application iOS et Android : un appui long sur le titre de la conversation ouvre un menu contextuel où l’option « Épingler » est proposée.

Cette nouveauté répond à un problème récurrent pour les utilisateurs intensifs, à savoir la difficulté de retrouver un fil de discussion spécifique sur ChatGPT dans une liste qui s’allonge indéfiniment, souvent affublée de titres automatiques peu explicites.

Si l’outil est gratuit et accessible pour tout le monde (utilisateurs gratuits et abonnés payants les offres Plus et Pro), il s’accompagne d’une contrainte inattendue. OpenAI restreint l’usage à seulement trois conversations épinglées simultanément.

Aucune justification n’a été donnée pour expliquer cette limite qui semble arbitraire. Pour contourner cet obstacle et ne pas perdre le fil de vos projets, il reste une astuce efficace : renommer manuellement vos conversations. Accessible via le même menu que l’épinglage, cette action permet d’identifier vos contenus en un coup d’œil, compensant ainsi la restriction imposée par l’éditeur.

