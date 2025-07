OpenAI annonce la mise en place du mode « Étudier et Apprendre » au niveau de ChatGPT. Cette nouveauté transforme l’approche pédagogique de l’intelligence artificielle en privilégiant le développement de l’esprit critique plutôt que le simple fait d’avoir les réponses. Le chatbot devient ainsi votre professeur particulier.

Une approche pédagogique repensée

Contrairement au fonctionnement habituel de ChatGPT, le mode « Étudier et Apprendre » adopte une méthode d’enseignement interactive. L’outil pose désormais des questions aux utilisateurs pour évaluer leur compréhension et peut même refuser de donner des réponses directes tant que l’étudiant ne s’engage pas activement avec le contenu proposé.

Cette transformation marque un tournant décisif dans l’utilisation de l’intelligence artificielle en milieu éducatif. Plutôt que de servir uniquement comme moteur de réponses, ChatGPT devient un véritable tuteur numérique capable d’accompagner les étudiants dans leur processus d’apprentissage.

La disponibilité du mode concerne initialement les utilisateurs gratuits, Plus, Pro et Team. OpenAI prévoit d’étendre cette fonctionnalité aux abonnés Edu dans les prochaines semaines, touchant ainsi directement les établissements scolaires qui ont souscrit des licences pour leurs étudiants.

Les défis de l’IA en éducation

Le lancement du mode « Étudier et Apprendre » répond à des préoccupations légitimes concernant l’impact de l’IA sur l’apprentissage. Des recherches récentes ont démontré que l’utilisation de ChatGPT pour rédiger des dissertations réduit l’activité cérébrale des utilisateurs comparativement à ceux qui emploient le moteur de recherche de Google ou travaillent sans assistance.

Ces découvertes scientifiques éclairent d’un jour nouveau les débats qui agitent le monde éducatif depuis 2022. À l’époque, l’arrivée de ChatGPT avait provoqué une vague d’interdictions dans plusieurs écoles, les enseignants craignant une dégradation des capacités de réflexion des élèves.

Cependant, la situation a évolué rapidement. Dès 2023, certains établissements ont levé leurs interdictions, reconnaissant que l’IA générative ferait désormais partie intégrante de l’environnement d’apprentissage des jeunes générations.

Une conception collaborative et experte

Le nouveau mode d’OpenAI ne constitue pas un nouveau modèle de ChatGPT mais résulte d’instructions système personnalisées développées en collaboration avec des enseignants, des scientifiques et des experts en pédagogie. Cette approche collaborative a pour vocation de garantir une conception alignée sur les meilleures pratiques éducatives.

Le système privilégie une diffusion progressive de l’information selon une structure pédagogique éprouvée. Au lieu de fournir un résumé complet d’un sujet, le mode « Étudier et Apprendre » adopte la méthode socratique en posant des questions orientées. Il intègre également des vérifications périodiques des connaissances et propose des retours personnalisés pour s’assurer de la compréhension avant de poursuivre.

OpenAI n’est pas seul sur ce créneau. Anthropic a lancé un outil similaire pour son chatbot Claude en avril, témoignant de l’intérêt croissant des entreprises d’IA pour le secteur éducatif.

Des limites à considérer

Malgré ses avantages, le mode « Étudier et Apprendre » présente certaines limitations pratiques. Les étudiants peuvent facilement basculer vers le mode classique de ChatGPT s’ils souhaitent simplement obtenir une réponse rapide à leurs questions, contournant ainsi l’aspect pédagogique de la fonctionnalité.

Cette flexibilité, bien qu’elle préserve la liberté d’utilisation, soulève des questions sur l’efficacité réelle du système dans un contexte où la tentation du raccourci reste omniprésente.