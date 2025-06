ChatGPT ajoute des intégrations avec Dropbox, Google Drive, Outlook et autres

OpenAI annonce une série d’améliorations pour ChatGPT, visant à renforcer son utilisation en entreprise avec des intégrations de service de cloud, des enregistrements de réunions et un support MCP pour la recherche approfondie. Ces nouveautés ont pour objectif d’intégrer l’intelligence artificielle plus profondément dans les flux de travail professionnels.

Une intégration de ChatGPT avec les services de cloud

ChatGPT se connecte désormais à Dropbox, Box, SharePoint, OneDrive, Google Drive, Microsoft Team ou encore Outlook, permettant d’accéder aux fichiers stockés sur ces plateformes pour répondre aux questions des utilisateurs. Par exemple, un analyste peut s’appuyer sur des présentations et documents internes pour élaborer une thèse d’investissement. OpenAI précise que ces connexions respectent les hiérarchies de contrôle d’accès des entreprises, garantissant la sécurité des données.

Cette intégration facilite l’exploitation des ressources internes, rendant ChatGPT plus pertinent pour les tâches complexes. Disponibles pour tous les utilisateurs payants, ces intégrations renforcent l’attrait de l’outil pour les entreprises cherchant à centraliser leurs flux de travail.

Enregistrement de réunions et recherche approfondie

En outre, ChatGPT intègre désormais une fonction d’enregistrement et de transcription des réunions, devenue incontournable dans les suites de productivité. Cette fonctionnalité génère des notes avec des citations horodatées, propose des actions à entreprendre et permet d’interroger les comptes-rendus comme n’importe quel document. Les éléments d’action peuvent être convertis en documents Canvas, l’outil d’OpenAI pour l’écriture et le codage.

En parallèle, des connecteurs pour la recherche approfondie (Deep Research) sont disponibles en bêta pour HubSpot, Linear et certains outils de Microsoft et Google. Ces intégrations permettent de produire des rapports détaillés en combinant des données internes, externes et des informations du Web. Le support du MCP (Model Context Protocol), réservé aux utilisateurs Pro, Team et Enterprise, offre une connexion à d’autres outils pour des recherches encore plus poussées.

Avec ces nouveautés, OpenAI vise à consolider la place de ChatGPT dans les environnements professionnels. L’entreprise capitalise sur son avance, alors que des sociétés concurrentes tentent de proposer des outils IA similaires. Avec 3 millions de clients abonnés à ses produits professionnels, contre 2 millions en février, OpenAI confirme son attrait auprès des entreprises.