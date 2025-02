ChatGPT atteint les 400 millions d’utilisateurs hebdomadaires

ChatGPT n’arrête pas de progresser et compte à présent 400 millions d’utilisateurs hebdomadaires. En comparaison, ils étaient 300 millions en décembre 2024, 200 millions en août de la même année et 100 millions en novembre 2023.

400 millions d’utilisateurs pour ChatGPT

« Les gens en entendent parler par le bouche-à-oreille. Ils en voient l’utilité. Ils voient leurs amis utiliser », a déclaré Brad Lightcap, le numéro deux d’OpenAI, à CNBC. « Ils comprennent l’utilité que cela présente, ils voient leurs amis s’en servir. Il y a un effet global qui fait que les gens veulent vraiment ces outils et qu’ils voient que ces outils sont vraiment utiles », a-t-il ajouté.

Le succès est en tout cas assez impressionnant, sachant que ChatGPT a vu le jour il y a un peu plus de deux ans. La croissance s’accélère également avec le temps. Le gain d’utilisateurs a été de 33 % entre décembre 2024 et février 2025. Le cap des 500 millions pourrait donc bien être passé dans le courant de l’année. Et qui sait, peut-être celui des 600 millions sera également atteint en 2025.

La croissance de ChatGPT est d’autant plus notable qu’il y a de plus en plus de chatbots d’intelligence artificielle qui existent. On peut citer DeepSeek, Claude, Le Chat (Mistral AI), Grok ou encore Perplexity (qui fait plus office de moteur de recherche boosté à l’IA qu’un véritable chatbot). Mais OpenAI tient le coup face à la concurrence.

La prochaine étape pour OpenAI va être de lancer ses modèles GPT-4.5 et GPT-5 qui ont été teasés récemment. Le lancement doit intervenir d’ici les prochaines semaines. Il n’y a pas encore une date de sortie précise.