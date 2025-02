GPT-5 et GPT-4.5 : OpenAI dévoile sa feuille de route

Sam Altman, patron d’OpenAI, a partagé une feuille de route détaillant les prochaines étapes pour les modèles d’intelligence artificielle GPT-4.5 et GPT-5. Dans son message sur X (ex-Twitter), il reconnaît que la gamme de modèles d’IA de l’entreprise est devenue complexe et exprime la volonté de simplifier l’expérience utilisateur. « Nous détestons autant que vous le sélecteur de modèles et voulons revenir à une intelligence unifiée et magique », a-t-il déclaré.

GPT-4.5, qui a pour nom de code Orion, sera le « dernier modèle sans chaîne de pensée » d’OpenAI. Sam Altman explique que l’objectif principal après cette version sera d’unifier les modèles de la série « o » et ceux de la série GPT. L’idée est de créer des systèmes capables d’utiliser tous les outils disponibles, de décider quand réfléchir longuement ou non, et d’être utiles pour une large gamme de tâches.

Concernant GPT-5, Sam Altman indique qu’il s’agira d’un système intégrant de nombreuses technologies d’OpenAI, y compris o3, qui ne sera plus proposé en tant que modèle autonome. OpenAI avait dévoilé o3 en décembre avant de lancer o3-mini en janvier.

Une fois GPT-5 disponible, les utilisateurs gratuits de ChatGPT bénéficieront d’un accès illimité aux conversations avec une intelligence standard. Les utilisateurs avec l’abonnement Plus auront accès à un niveau d’intelligence supérieur, tandis que les abonnés Pro profiteront d’un niveau encore plus élevé.

OPENAI ROADMAP UPDATE FOR GPT-4.5 and GPT-5:

We want to do a better job of sharing our intended roadmap, and a much better job simplifying our product offerings.

We want AI to “just work” for you; we realize how complicated our model and product offerings have gotten.

We hate…

— Sam Altman (@sama) February 12, 2025