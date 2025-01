Operator : OpenAI dévoile son IA qui réalise des tâches pour vous sur le Web

OpenAI a dévoilé une nouvelle fonctionnalité baptisée Operator qui promet l’automatisation des tâches sur le Web à votre place. Ce nouvel agent d’intelligence artificielle est conçu pour effectuer des actions telles que planifier des vacances, remplir des formulaires, réserver des restaurants ou commander des courses en ligne.

Operator est un agent autonome

Operator est décrit par OpenAI comme un « agent qui peut se rendre sur le Web pour accomplir des tâches à votre place ». En d’autres termes, cet outil est formé pour interagir avec les interfaces courantes des sites, comme les boutons, les menus et les champs de texte, afin de réaliser des actions spécifiques. Il peut également poser des questions supplémentaires pour personnaliser les tâches, par exemple pour récupérer des informations de connexion sur d’autres sites.

« Operator est l’un de nos premiers agents, des IA capables de travailler de manière autonome pour vous », indique OpenAI sur son blog. « Vous lui donnez une tâche et il l’exécute ».

Pour l’instant, Operator est uniquement accessible aux utilisateurs américains avec l’abonnement ChatGPT Pro, via le site operator.chatgpt.com. Cependant, OpenAI prévoit d’élargir l’accès aux utilisateurs Plus, Team et Enterprise dans le futur, ainsi que d’intégrer cette fonctionnalité directement dans ChatGPT.

La concurrence d’Anthropic

Cette annonce intervient dans un contexte de concurrence accrue, notamment avec Anthropic, une start-up fondée par d’anciens chercheurs d’OpenAI. Anthropic a récemment lancé une fonctionnalité similaire, Computer Use, qui permet à son IA Claude d’interagir avec des ordinateurs de manière autonome pour accomplir des tâches complexes.

En parallèle, OpenAI assure qu’il est possible de désactiver la collecte de données pour l’entraînement du modèle en désactivant une option dans ChatGPT, garantissant ainsi une certaine confidentialité.