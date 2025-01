ChatGPT peut désormais programmer des rappels et des tâches récurrentes

OpenAI propose une nouvelle fonctionnalité en version bêta pour ChatGPT, appelée Tasks (Tâches), permettant aux utilisateurs de planifier des actions futures et des rappels. Cette mise à jour, qui est disponible dès aujourd’hui pour les abonnés Plus, Team et Pro, marque un tournant dans l’évolution de l’intelligence artificielle de ChatGPT, en l’approchant davantage d’un assistant numérique traditionnel tel que Google Assistant ou Siri, comme l’indique The Verge.

Une gestion simplifiée des tâches

La fonctionnalité Tasks permet aux utilisateurs de demander à ChatGPT de réaliser des actions à un moment précis ou de manière récurrente. Par exemple, vous pouvez demander un rapport météo quotidien à 7 heures du matin, un rappel pour la date d’expiration de votre passeport, ou encore une blague pour divertir vos enfants avant leur coucher. Le chatbot d’OpenAI pourra désormais gérer toutes ces demandes à travers des tâches planifiées, qu’elles soient ponctuelles ou récurrentes.

Utilisation et gestion des tâches

Pour profiter de cette fonctionnalité, les abonnés doivent sélectionner l’option 4o avec tâches programmées dans le menu de sélection du modèle de ChatGPT. Il suffit ensuite d’indiquer ce que vous souhaitez et quand vous souhaitez que l’action soit effectuée. De plus, ChatGPT pourra suggérer des tâches basées sur vos conversations, mais ces suggestions devront être approuvées par l’utilisateur avant d’être validées.

Les tâches peuvent être gérées directement dans les fils de discussion ou via une nouvelle section Tasks dans le menu de profil, accessible uniquement sur le Web. Une fois une tâche accomplie, une notification sera envoyée sur toutes les plateformes, incluant le Web, l’ordinateur et le smartphone. Il est important de noter qu’un utilisateur ne pourra avoir plus de 10 tâches actives simultanément.

Un service payant pour l’instant

Bien qu’il soit courant que les assistants numériques offrent des fonctionnalités de gestion de tâches, le lancement de cette option dans ChatGPT marque un élargissement de son rôle, traditionnellement limité à la réponse immédiate aux demandes. OpenAI n’a pas précisé si cette fonctionnalité sera accessible aux utilisateurs gratuits, laissant entendre qu’elle pourrait rester une exclusivité des abonnés payants, justifiant ainsi les coûts de ses formules mensuelles à 20$ et 200$.