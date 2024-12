ChatGPT étend son moteur de recherche aux utilisateurs gratuits

À partir d’aujourd’hui, le moteur de recherche de ChatGPT concurrent de Google est accessible à tous les utilisateurs, comme l’a annoncé OpenAI.

Ce moteur de recherche, initialement réservé aux abonnés payants depuis octobre, est désormais disponible pour les utilisateurs gratuits, à condition de disposer d’un compte et d’être connecté. Il suffit de cliquer sur le bouton « Rechercher » une fois sur ChatGPT.

Cette mise à jour apporte plusieurs améliorations, notamment une vitesse de recherche accrue et une meilleure précision des résultats. Cela permet aux utilisateurs d’obtenir des informations de manière plus rapide et efficace. Une autre nouveauté est l’intégration de contenus enrichis, tels que des vidéos YouTube, des images et des films, directement dans les résultats de recherche de ChatGPT. Cela permet une expérience utilisateur plus dynamique, sans avoir à quitter la page de recherche.

Le moteur de recherche dispose également d’une fonctionnalité de cartes, incluant des données en temps réel sur les restaurants et d’autres services. Ces informations peuvent être particulièrement utiles pour prendre des décisions, que ce soit pour un repas ou d’autres besoins quotidiens. De plus, les résultats pertinents, tels que les sites Web, sont désormais affichés en priorité.

We’re also adding maps to ChatGPT in our mobile apps, so you can search for and chat about local restaurants and businesses with up-to-date information. pic.twitter.com/bQb4zilq6p

— OpenAI (@OpenAI) December 16, 2024