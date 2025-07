Mistral AI améliore Le Chat : recherche approfondie, mode vocal, raisonnement multilingue et plus

Le français Mistral annonce une série de nouvelles fonctionnalités pour son assistant Le Chat, le rapprochant des géants du secteur comme OpenAI (ChatGPT) ou Google (Gemini). Ces nouveautés incluent un mode de recherche approfondie, une reconnaissance vocale en temps réel, une compréhension multilingue améliorée, ainsi qu’un éditeur d’images interactif.

Le Chat gagne en fonctionnalités

Parmi les ajouts, le mode Deep Research (recherche approfondie) transforme Le Chat en assistant de recherche avancé. Capable de décomposer une question complexe, d’identifier des sources fiables, puis de rédiger une synthèse structurée et sourcée, l’outil se veut puissant. Il s’appuie sur un agent de recherche qui utilise divers outils, encore en version préliminaire, mais conçu pour une utilisation simple.

Pour sa part, le mode vocal, alimenté par le modèle Voxtral, permet désormais d’interagir avec Le Chat sans passer par le clavier. Grâce à une reconnaissance vocale rapide et naturelle, il devient possible de discuter, réfléchir ou obtenir des réponses à la volée, que ce soit en marchant, en conduisant ou pendant une réunion.

Autre évolution : le mode Réflexion, basé sur le modèle de raisonnement Magistral. Il aide à formuler des réponses nuancées dans plusieurs langues et même à changer de langue en cours de phrase. Une fonctionnalité particulièrement utile pour les utilisateurs multilingues, qu’ils rédigent un document en espagnol ou clarifient un concept juridique en japonais.

Projets collaboratifs et édition d’images intelligente

La mise à jour propose également la notion de « Projets », qui permet de regrouper les discussions, documents et paramètres dans des espaces dédiés. Chaque projet conserve son propre contexte, facilitant la gestion de tâches complexes ou de longues collaborations. On peut y ajouter des fichiers, tirer parti des bibliothèques existantes ou simplement garder une trace cohérente de son travail.

Enfin, l’outil d’édition d’image enrichie va plus loin que les générateurs classiques. Il est possible de modifier une image existante avec des instructions simples comme « retirer un objet » ou « me placer dans une autre ville », tout en conservant l’identité visuelle des personnages ou des éléments de décor. Un atout pour créer des séries d’images similaires ou affiner un design visuel de manière cohérente.

Toutes ces nouveautés sont disponibles dès maintenant sur chat.mistral.ai, ainsi que via les applications mobiles sur iOS et Android.