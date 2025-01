Mistral AI : une introduction en bourse (IPO) est envisagée par la startup française

La startup française d’intelligence artificielle Mistral se prépare à une introduction en bourse (IPO), si l’on en croit les propos de son cofondateur et PDG Arthur Mensch, qui a évoqué les projets de l’entreprise lors d’une interview au Forum économique mondial de Davos. Mensch a ainsi souligné que Mistral n’était « pas à vendre » et a annoncé des plans d’expansion mondiale, notamment avec l’ouverture d’un bureau à Singapour qui permettra à Mistral AI de se concentrer sur la région Asie-Pacifique, sans oublier des projets de croissance en Europe et aux États-Unis. Le PDG a confirmé en fin d’interview qu’une introduction en bourse fait partie de la vision à long terme de l’entreprise.

Fondé en 2023 par Mensch et d’anciens chercheurs de Google DeepMind et de Meta, Mistral AI est souvent présenté comme la réponse européenne aux géants américains de l’IA tels qu’OpenAI ou Google. Mistral développe ses propres modèles et services d’IA, dont un concurrent de ChatGPT appelé Le Chat. Soutenu par des investisseurs tels que Andreessen Horowitz, General Catalyst et Lightspeed Venture Partners, Mistral est parvenu à lever environ 1,14 milliard de dollars de capital, la valorisation du groupe se montant à environ 6 milliards de dollars.