Intelligence artificielle : l’AFP collabore avec Mistral AI pour l’IA Le Chat

Cela ressemble à la réponse française à l’accord passé il y a quelques mois entre Google et l’Associated Press : l’AFP a signé un accord avec la startup française Mistral AIqui permet à cette dernière d’aller piocher dans l’énorme base de données de dépêches de l’agence de presse. Cette base de données disponible en 6 langues alimentera le LLM Le Chat de Mistral AI, concurrent direct du ChatGPT américain. L’historique des dépêches exploitables remonte au début des années 80, pour un total de 38 millions de dépêches.

Cet accord est une grande première, et permet surtout à Mistral AI de parler à « armes égales » face aux poids lourds américains que sont Google et OpenAI. Ce n’est pas seulement l’intelligence artificielle façon « à la française » qui se voit ainsi « boostée » : aucun autre accord de ce type n’a même été signé au niveau européen. Cela suffira t-il pour assurer une place de choix à Mistral AI sur la scène mondiale de l’IA ? Le coup semble en tout cas bien joué sur le territoire européen, d’autant que la pile réglementaire qui contraint l’IA en Europe pourrait directement profiter à Mistral AI, la startup ayant intégrée ces nouvelles règles dès la conception et la formation de l’IA.