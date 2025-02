Mistral va se doter d’un centre de données en France

Devenu le fleuron de l’IA en Europe, et surtout actuellement seul prétendant capable de rivaliser avec les gros LLMs’ de Meta, Google ou ByteDance, Mistral AI ajuste ses ambitions à la hausse. La startup-française vient en effet d’annoncer la construction prochaine de son tout premier centre de données situé en France ! Cette installation aux dimensions pharaoniques devrait occuper une surface totale de plusieurs milliers de m2 . Le jeune CEO de Mistral, Arthur Mensch, a confirmé la bonne nouvelle sur TF1 quelques heures seulement avant l’ouverture du sommet international sur l’IA de Paris (qui n’aura finalement pas eu droit à la primeur des plus belles annonces).

Le CEO a évidemment fourni aussi quelques précisions sur ce projet d’envergure. On apprend ainsi que ce centre de données situé en Essonne nécessitera des investissements à hauteur de plusieurs milliards d’euros, et que la France a été choisie « pour son efficacité énergétique et la qualité de son mix énergétique en matière d’émissions carbone ». Nul doute en effet qu’il est préférable de faire tourner des serveurs avec de l’électricité produite par le parc nucléaire français que par des centrales à charbon.