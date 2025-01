IA : l’agence du ministère des Armées va travailler avec Mistral

Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a annoncé que l’Agence ministérielle pour l’intelligence artificielle de défense (Amiad) allait collaborer avec la start-up française Mistral, un acteur clé dans le domaine de l’IA en Europe.

Cette décision a été confirmée lors d’une interview sur France Culture. « On serait stupide de doublonner notamment les éléments de recherche », a précisé le ministre des Armées, soulignant l’importance de mutualiser les ressources pour maximiser l’efficacité des projets d’intelligence artificielle.

Créée en mars dernier, l’Amiad bénéficie d’un budget annuel de 300 millions d’euros et est responsable du développement d’outils d’IA pour la défense, notamment pour améliorer les armements, le renseignement et la planification des opérations militaires. Le ministère n’a pas encore dévoilé les détails exacts de la collaboration avec Mistral, qui est discutée depuis plus d’un an.

En parallèle, l’Amiad se prépare à recevoir, dès septembre, un supercalculateur classifié pour entraîner l’IA de manière souveraine et sécurisée. Ce supercalculateur permettra aux entreprises travaillant avec des technologies sensibles de bénéficier d’un environnement protégé, réduisant ainsi les risques d’espionnage industriel. « Cela va permettre d’agglomérer des acteurs civils et des acteurs publics », a ajouté Sébastien Lecornu.

Mistral illustre l’essor de l’intelligence artificielle en France, soutenu par des collaborations entre le secteur public et privé.