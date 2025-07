Intelligence artificielle : le français Mistral serait sur le point de lever près d’un milliard d’euros

Si l’on en croit les bonnes sources de Bloomberg, la startup française d’intelligence artificielle Mistral serait en pleine négociation pour lever jusqu’à 1 milliard de d’euros en capital. Parmi les investisseurs pressentis figure le fonds souverain MGX des Émirats arabes unis, qui est déjà un partenaire financier de Mistral. En parallèle, l’entreprise discuterait avec des institutions françaises, dont Bpifrance, pour obtenir plusieurs centaines de millions d’euros de financements par emprunt. Mistral n’a pas encore commenté ces informations.

Réputée pour son approche axée sur les LLM « ouverts », Mistral s’est imposée comme un acteur clé de l’IA en Europe, notamment grâce à son chatbot Le Chat. Depuis sa création, la startup a levé 1,02 milliard de d’euros, atteignant une valorisation globale de 5,55 milliards d’euros. la société collabore déjà avec MGX et Nvidia sur la construction du plus grand campus de centres de données IA d’Europe, et s’inscrit dans une stratégie de souveraineté technologique largement portée par Emmanuel Macron. A noter aussi que les Émirats Arabes Unis ont promis d’injecter 50 milliards d’euros dans des projets IA en France.