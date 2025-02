Intelligence artificielle : plus d’un million de téléchargements pour l’app Le Chat de Mistral AI

Deux semaines seulement après son lancement, l’assistant IA de Mistral AI baptisée Le Chat a déjà dépassé le million de téléchargements, devenant même l’application gratuite la plus téléchargée sur l’App Store iOS en France ! Dans un contexte géopolitique marqué par une nouvelle forme d’impérialisme américain, il semble donc que de nombreux utilisateurs ont choisi de donner leur chance au concurrent hexagonal de ChatGPT ou Gemini. L’ascension rapide de Mistral AI fait plus globalement écho à l’explosion générale du secteur de l’IA depuis 2 ans. les tendances précédentes du marché de l’IA, notamment le succès fulgurant de ChatGPT en novembre 2023, qui avait atteint 500 000 téléchargements en seulement six jours. Plus récemment, l’application IA de DeepSeek a franchi le cap du million de téléchargements en janvier avant de devenir virale et d’attirer des millions d’autres utilisateurs.

Malgré ce démarrage prometteur, Mistral doit faire face à une concurrence intense sur le marché des assistants IA. Des géants technologiques comme Google et Microsoft accélèrent le déploiement de leurs propres solutions, Gemini et Copilot, dans l’espoir de s’imposer sur les smartphones du monde entier. Alors que la course à l’IA s’intensifie, Mistral devra donc innover et élargir son influence pour rivaliser avec ces acteurs établis et déjà bien ancrés dans les services mobiles d’intelligence artificielle.