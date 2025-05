Le français Mistral dévoile Devstral, une IA taillée pour le code

Si les LLMs modernes ne sont pas exempts de défauts et continuent de commettre de belles boulettes, on note que la plupart du temps ces derniers sont particulièrement doués pour le code. Le français Mistral suit donc une tendance bien amorcée en présentant Devstral, un modèle d’IA open source conçu et entrainé spécifiquement pour la programmation informatique, qui a de plus le mérite d’être utilisable dans un contexte commercial grâce à sa licence permissive Apache 2.0 (contrairement à son prédécesseur Codestral).

Et comme souvent, la startup française n’a pas à rougir face aux mastodontes américains et chinois : dans son domaine ed prédilection, Devstral surclasserait (via le benchmark SWE-Bench Verified) les modèles Gemma 3 27B (Google) et DeepSeek V3, ce qui reste un énorme exploit au vu de la taille de Mistral et de ses moyens financiers. Léger et accessible, Devstral peut fonctionner localement sur une simple carte Nvidia RTX 4090 ou un Mac avec 32 Go de RAM. Il prend en charge des frameworks d’agents tels que OpenHands et SWE-Agent, ces derniers facilitant l’exploration de bases de code, l’édition multi-fichiers et l’intégration dans des agents logiciels. Accessible via la plateforme Hugging Face et l’API de Mistral, Devstral est le troisième « produit » présenté par Mistral en ce mois de mai après le LLM Mistral Medium 3 et le chatbot Le Chat Enterprise destiné – comme son nom l’indique – aux professionnels.