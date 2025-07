Xiaomi dévoile son premier dongle de streaming sous Google TV

Au terme d’un lancement discret mais remarqué, Xiaomi a officialisé le Xiaomi TV Stick 4K (2ᵉ génération), son tout premier dongle de streaming sous Google TV. Compatible avec la 4K, le Dolby Vision/HDR10+ pour la vidéo et le Dolby Atmos/DTS:X pour l’audio, ce dongle se distingue par une nouvelle puce jusqu’à 80 % plus rapide que la génération précédente, ainsi qu’un support Wi‑Fi 6 pour des performances réseau optimisées. La capacité mémoire est en revanche limitée, soit seulement 2 Go de RAM et 8 Go de stockage, ce qui laisse l’impression que le fabricant s’est contenté du strict nécessaire comparé à des rivaux à bas coût comme l’Onn 4K Plus.

Le vrai « plus » ici, c’est évidemment l’adoption de l’interface Google TV — déjà plébiscitée sur Chromecast — avec son UX (interface) améliorée et ses recommandations personnalisées, qui intègre également la gestion de la domotique via Home. Le Xiaomi TV Stick 4K (2ᵉ gen) n’est pas encore prévu pour le marché américain, mais on peut trouver ce dernier sur certains marchés internationaux – notamment via AliExpress – au prix d’environ 65 dollars/euros. Voilà donc une alternative compacte et abordable pour les amateurs de streaming, même si ses spécifications le placent clairement dans l’entrée de gamme.