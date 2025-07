Lumo, le nouveau chatbot IA de Proton qui respecte la vie privée

Proton, connu pour ses solutions de messagerie et de VPN chiffrées, vient de dévoiler Lumo, son nouvel assistant avec intelligence artificielle. Cette nouveauté marque une nouvelle étape dans l’engagement de l’entreprise suisse à protéger la vie privée des utilisateurs. Contrairement aux outils d’IA grand public qui exploitent souvent les données des utilisateurs pour améliorer leurs modèles, Lumo promet de garder toutes les conversations entièrement privées.

Une alternative respectueuse de la vie privée

Lumo fonctionne comme tout autre chatbot IA, comme ChatGPT ou Google Gemini. Il peut analyser des documents, réécrire des e-mails ou générer du code. Cependant, Proton assure que Lumo ne conserve aucune trace des discussions sur ses serveurs. Toutes les interactions restent chiffrées sur l’appareil de l’utilisateur grâce à la même technologie utilisée par les autres services de la société. Ainsi, personne, pas même Proton, ne peut accéder aux conversations.

Le service s’appuie sur des modèles d’IA open source comme Nemo de Mistral et OpenHands 32B de Nvidia. Ces modèles sont hébergés dans des data centers européens contrôlés directement par Proton. Les questions et réponses des utilisateurs ne sont pas utilisées pour entraîner les futures versions de l’IA, éliminant ainsi tout risque de fuite de données personnelles.

Lumo propose plusieurs fonctionnalités pour garantir la confidentialité des utilisateurs. Le « mode Fantôme » permet de supprimer définitivement une conversation dès sa fermeture. De plus, la fonction de recherche sur le Web, si elle est activée, utilise des moteurs de recherche respectueux de la vie privée. Les utilisateurs peuvent également lier des fichiers Proton Drive à Lumo, tout en bénéficiant du chiffrement intégral.

Chatbot gratuit et Lumo Plus pour plus de fonctions

L’accès à Lumo est gratuit et ne nécessite pas de compte Proton. C’est accessible depuis l’adresse lumo.proton.me. Toutefois, les utilisateurs disposant d’un compte Proton peuvent sauvegarder leur historique de discussions grâce au chiffrement « zéro accès » de l’entreprise, accessible sur tous leurs appareils. Des applications mobiles pour iOS et Android sont également disponibles.

Pour les utilisateurs les plus exigeants, Proton propose Lumo Plus à 9,99 euros par mois. Ce service supprime les limites sur le nombre de discussions et l’envoi de fichiers.