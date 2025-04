La startup d’intelligence artificielle xAI, fondée par Elon Musk, améliore un peu plus son chatbot Grok en lui adjoignant une fonction de « mémoire », rapprochant ainsi les capacités de l’IA de celles des principales plateformes concurrentes comme ChatGPT (OpenAI) et Gemini (Google). Cette nouvelle fonctionnalité permet à Grok de retenir des informations issues de conversations précédentes, ce qui permet au chatbot de proposer des réponses plus personnalisées au fil du temps. Par exemple, si un utilisateur demande régulièrement des recommandations, Grok pourra désormais tenir compte de ses préférences passées pour affiner ses suggestions.

Grok now remembers your conversations. When you ask for recommendations or advice, you’ll get personalized responses. pic.twitter.com/UXhX7BjS57 — Grok (@grok) April 17, 2025

Actuellement en version bêta sur le site de Grok et ses applications mobiles (à l’exception de l’UE et du Royaume-Uni, DMA oblige), ce système de mémorisation mise sur la transparence et le contrôle par l’utilisateur. Il est ainsi possible de consulter ce que Grok a retenu, de supprimer certaines « mémoires » ou de désactiver complètement la fonction via les paramètres de confidentialité. xAI prévoit également d’introduire cette fonctionnalité sur Grok via X (anciennement Twitter) dans un avenir proche. Grok poursuit donc son évolution et réduit l’écart avec les chatbots d’IA les plus avancés du marché.